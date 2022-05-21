Українські військові знищили російську техніку, яка зруйнувала Павлоградський міст

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, знищити гаубицю "Піон" допомогли російські пропагандисти, що опублікували відео з точним місцем розташування техніки.

"Швидко кара прийшла. Гвардійці знищили ворожу техніку, яка зруйнувала Павлоградський міст та обстрілювала Сєвєродонецьк. Дякуємо російським пропагандистам за наводку. Хизувалися, а тепер і в пакети зібрати нічого І так буде з кожним!"- написав очільник області.

21 травня на Луганщині окупанти через 8 років знову зруйнували міст між Сєвєродонецьком і Лисичанськом.

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