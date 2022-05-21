Українські військові знищили російську техніку, яка зруйнувала Павлоградський міст
Гвардійці знищили техніку окупантів, які зруйнували Павлоградський міст та обстрілювали Сєвєродонецьк
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, знищити гаубицю "Піон" допомогли російські пропагандисти, що опублікували відео з точним місцем розташування техніки.
"Швидко кара прийшла. Гвардійці знищили ворожу техніку, яка зруйнувала Павлоградський міст та обстрілювала Сєвєродонецьк. Дякуємо російським пропагандистам за наводку. Хизувалися, а тепер і в пакети зібрати нічого І так буде з кожним!"- написав очільник області.
- 21 травня на Луганщині окупанти через 8 років знову зруйнували міст між Сєвєродонецьком і Лисичанськом.
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