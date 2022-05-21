На Луганщині окупанти через 8 років знову зруйнували міст між Сєвєродонецьком і Лисичанськом
Армія РФ зруйнували міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом. Орки підірвали його це у 2014, утім за два роки міст відновили. 21 травня історія повторилася. Сполучення між містами діє
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграм.
"Це вже вдруге. У липні 2014 року під час визволення Лисичанська бойовики підірвали проліт мосту під час відступу. Відтоді сполучення між двома стотисячними містами було ускладнене.
Міст відновили у 2016 році. Сьогодні історія повторилася.
Сполучення між містами є", – пише Сергій Гайдай.
- На Луганщині внаслідок російських обстрілів зруйновано понад 11 тис. будинків.
- 20 травня у Сєвєродонецьку відновили газопостачання, а Польща передала Україні електрообладнання.
- На Луганщині 20 травня росіяни обстріляли близько 50 будинків, підприємство "Азот" і школу, внаслідок чого 6 людей загинуло, 4 постраждали.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.45
Купівля 31.45Продаж 32.24
-
EUR
Купівля 32.93Продаж 33.9
- Актуальне
- Важливе