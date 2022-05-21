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На Луганщині окупанти через 8 років знову зруйнували міст між Сєвєродонецьком і Лисичанськом

21 травня, 2022 субота
18:19
війна з Росією міст між Сєвєродонецьком і Лисичанськом

Армія РФ зруйнували міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом. Орки підірвали його це у 2014, утім за два роки міст відновили. 21 травня історія повторилася. Сполучення між містами діє

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграм.

"Це вже вдруге. У липні 2014 року під час визволення Лисичанська бойовики підірвали проліт мосту під час відступу. Відтоді сполучення між двома стотисячними містами було ускладнене.

Міст відновили у 2016 році. Сьогодні історія повторилася.

Сполучення між містами є", – пише Сергій Гайдай.

  • На Луганщині внаслідок російських обстрілів зруйновано понад 11 тис. будинків.
  • 20 травня у Сєвєродонецьку відновили газопостачання, а Польща передала Україні електрообладнання.
  • На Луганщині 20 травня росіяни обстріляли близько 50 будинків, підприємство "Азот" і школу, внаслідок чого 6 людей загинуло, 4 постраждали.

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Луганщина
міст
Сєвєродонецьк
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окупанти
новини Луганщини
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