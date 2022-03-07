Українські військові ЗСУ підбили російський корабель у Чорному морі

Про це повідомив речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає Еспресо.TV.

"Трошки тримали інтригу, але зараз уже можу сказати. Русскій корабль пішов нах*й. У ворога втрати, наші молодці. Мінус один ворожий корабель", – сказав Сергій Братчук.

Нагадаємо, 5 березня окупанти завдали ракетного удару по Одеській області.

Напередодні, 6 березня, Зеленський попереджав, що росіяни готуються бомбардувати Одесу

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