Українські військові ЗСУ підбили російський корабель у Чорному морі
Сьогодні, 7 березня, біля Одеси військовим ЗСУ вдалося потопити ворожий корабель.
Про це повідомив речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає Еспресо.TV.
"Трошки тримали інтригу, але зараз уже можу сказати. Русскій корабль пішов нах*й. У ворога втрати, наші молодці. Мінус один ворожий корабель", – сказав Сергій Братчук.
- Нагадаємо, 5 березня окупанти завдали ракетного удару по Одеській області.
- Напередодні, 6 березня, Зеленський попереджав, що росіяни готуються бомбардувати Одесу
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