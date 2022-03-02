Українські військові звільнили Макарів на Київщині, - ЗСУ

Про це повідомляє офіційний Facebook Головнокомандувача Збройних Сил України.



За словами Залужного, українські військові вже закріпились у смт Макарів.



"14 омбр імені князя Романа Великого і 95 одшбр звільнили Макарів Київської області та закріпилися там!", - написав Валерій Залужний.



Смт Макарів знаходиться близько у 50 км від Києва.

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