Про це повідомляють на офіційній сторінці ОТУ "Схід" у Facebook.

У повідомленні зазначається: "Сьогодні, 6 червня, наші воїни знищили: особового складу – 48; мінометів – 2; АТТ – 3".

За повідомленням Міноборони 6 червня, У Сєвєродонецьку артилерія ворога подекуди переважає українську в 10 разів, але ЗСУ витісняють окупантів.

Військовий експерт Сергій Згурець назвав події в Сєвєродонецьку активним знищенням російської піхоти.

Станом на ранок 6 червня російські окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк.

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