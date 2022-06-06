У Сєвєродонецьку артилерія ворога подекуди переважає українську в 10 разів, але ЗСУ витісняють окупантів, - Міноборони
На певних ділянках біля Сєвєродонецька російських окупантів вдесятеро більше, та це не заважає ЗСУ успішно застосовувати артилерію
Про це повідомляють на сторінці Міністерства оборони України.
Відомство прозвітували про інспекцію, що її провів у підрозділах Головного управління розвідки в Сєвєродонецьку начальник ГУР міноборони генерал Кирило Буданов.
"На сьогодні це "найгарячіший" напрямок російсько-української війни, де наші захисники у важких боях знищують ворога. На певних ділянках відзначається десятикратна перевага противника в артилерії. Попри це, ми поступово витісняємо окупантів з міста", – йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, 5 червня, за даними британської розвідки, ЗСУ пішли в контратаку та зупинили наступ РФ у Сєвєродонецьку.
- Того ж дня, за повідомленнями Луганської ОВА, українські війська зачистили половину Сєвєродонецька від росіян.
- У Генштабі ЗСУ також повідомляли, що під контролем російських окупантів перебуває лише східна частина Сєвєродонецька.
- На той момент у бомбосховищах "Азоту" перебували приблизно 500 людей, серед них є 36 дітей. Вони відмовляються евакуюватись.
- Військовий експерт Сергій Згурець назвав події в Сєвєродонецьку активним знищенням російської піхоти.
- Станом на ранок 6 червня російські окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк.
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