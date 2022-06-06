У Сєвєродонецьку артилерія ворога подекуди переважає українську в 10 разів, але ЗСУ витісняють окупантів, - Міноборони

Про це повідомляють на сторінці Міністерства оборони України.

Відомство прозвітували про інспекцію, що її провів у підрозділах Головного управління розвідки в Сєвєродонецьку начальник ГУР міноборони генерал Кирило Буданов.

"На сьогодні це "найгарячіший" напрямок російсько-української війни, де наші захисники у важких боях знищують ворога. На певних ділянках відзначається десятикратна перевага противника в артилерії. Попри це, ми поступово витісняємо окупантів з міста", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 червня, за даними британської розвідки, ЗСУ пішли в контратаку та зупинили наступ РФ у Сєвєродонецьку.

Того ж дня, за повідомленнями Луганської ОВА, українські війська зачистили половину Сєвєродонецька від росіян.

У Генштабі ЗСУ також повідомляли, що під контролем російських окупантів перебуває лише східна частина Сєвєродонецька.

На той момент у бомбосховищах "Азоту" перебували приблизно 500 людей, серед них є 36 дітей. Вони відмовляються евакуюватись.

Військовий експерт Сергій Згурець назвав події в Сєвєродонецьку активним знищенням російської піхоти.

Станом на ранок 6 червня російські окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк.

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