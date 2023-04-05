Українські воїни знищили російський вертоліт Ка-52, - Генштаб
У середу, 5 квітня, українська ППО знищила російський вертоліт Ка-52
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"На східному фронті наші воїни знищили російський вертоліт Ка-52. Вистоїмо і переможемо!", - пише Генштаб.
- Українські морські піхотинці ліквідували за день, 4 квітня, 7 росіян.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.86
Купівля 36.86Продаж 37.71
-
EUR
Купівля 40.02Продаж 40.85
- Актуальне
- Важливе