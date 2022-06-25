Українські захисники відбили наступ окупантів на двох напрямках Донеччини, - Генштаб

Про це йдеться в оперативній інформації від Генштабу ЗСУ.

На Слов’янському напрямку українські воїни зупинили спробу ворожого наступу в районі Богородичного та штурм в напрямку Мазанівки. Окупанти з втратами відійшли.

На Бахмутському напрямку ворог обстрілював населені пункти. Українські захисники успішно відбили всі наступальні та штурмові дії ворога в напрямках населених пунктів Покровське, Нью-Йорк та Мар’їнка. Окупанти відійшли.

Після відведення підрозділів наших військ ворог закріплюється в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Сиротине, Воронове та Борівське.

Росіяни обстрілювали райони на Лисичанському та Бахмутському напрямках. Щоб сковувати дії українських військ ворог проводив демонстративні дії в напрямку населеного пункту Вершина. Також противник завдав авіаційних ударів вертольотами Ка-52 та Мі-24 неподалік Павлівки.

На Харківському та Сіверському напрямках окупанти також обстрілюють населені пункти та вдосконалюють оборонні позиції. На Слобожанському напрямку ворог забезпечує підрозділи боєприпасами, поповнює втрати.

На Південнобузькому напрямку росіяни зосереджують зусилля, щоб утримати зайняті рубежі. У Чорному та Азовському морях для ракетних ударів окупанти утримують два носії високоточної зброї. Сумарний залп складає до шістнадцяти крилатих ракет морського базування “Калібр”.

У Генштабі додають, що особовий склад ворога деморалізований, а обіцяні "величезні" виплати за участь у бойових діях під різними приводами не здійснюються.

25 червня керівник Сєверодонецької міської військової адміністрації повідомив, що армія РФ повністю окупувала місто. Українські воїни відійшли на підготовлені позиції.

З 24 лютого до 25 червня окупанти втратили близько 34,7 тис. військових, 1511 танків, 626 безпілотників, 217 літаків і 184 гелікоптери.

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