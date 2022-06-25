Росіяни повністю окупували Сєверодонецьк, - голова ВЦА Стрюк
Армія РФ повністю окупувала Сєверодонецьк. Українські воїни відійшли на підготовлені позиції
Про це інформує в ефірі телемарафону керівник Сєверодонецької міської військової адміністрації Олександр Стрюк.
"Місто повністю під окупацією Російської Федерації. Намагаються там наводити свої порядки. Призначили якогось "коменданта", який збирає якийсь актив. Місто настільки знищене, що людям буде складно справлятися з цією ситуацією. Будемо сподіватися, що якомога швидше місто повернеться під контроль України", - сказав Стрюк.
Керівник міської військової адміністрації заявив, що жителі Сєверодонецька можуть покинути місто лише в бік Росії. Україна сприятиме поверненню людей на підконтрольну Україні територію, нині це зробити не можливо. Цивільні, які були в укриттях на території "Азоту" майже три місяці частково залишають його.
"Частково залишають територію "Азоту". З ними знімають пропагандистські ролики. Але ж ви знаєте, люди пережили майже три місяці життя в укриттях, підвалах. Їм досить складно психологічно. Наразі вони потребують допомоги і медичної, і психологічної".
- Раніше Олександр Стрюк доповів, що українські військові мали відійти на більш підготовлені позиції, утім майже всі вийшли з Сєверодонецька, що не дало можливості рашистам оточити наших воїнів.
- Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що вночі на 24 червня ЗСУ залишили частину промзони Сєверодонецька.
- 24 червня керівник військової адміністрації Гірської громади Олексій Бабченко також повідомив, що російські загарбники зайшли з двох сторін: одна частина ворожих сил вийшла на тил, а саме населені пункти Мирна Долина, Підлісне, Лоскутівка, інша частина з напрямку Гірського та Золотого.
- На брифінгу 24 червня речник Міноборони України Олександр Мотузяник заявив, що російські окупанти збільшили кількість авіаційних нальотів на Луганщині в районі Лисичанська і Сєверодонецька, низка навколишніх населених пунктів перебувають під ворожим вогнем.
- 24 червня військовий експерт Defence Express Олег Катков розповів, що Збройні сили України скували поблизу Сєверодонецька близько 50% російської армії, яка зараз перебуває в Україні. Того ж дня експерт Defence Express Сергій Згурець зазначив, що вже щонайменше 25%, а то і понад 30% боєздатних частин російської армії знищено, ворог втрачає живу силу і це означає, що українська армія завдання на плацдармі у Сєверодонецьку, щодо знищення особового складу противника, цілком ефективно виконала.
- 24 червня за повідомленням Генштабу ЗСУ: Бойові дії за Сєверодонецьк і Мирну Долину тривають.
- 21 червня Генштаб ЗСУ інформував, що ворог наступає на Бахмутському напрямку та намагається встановити повний контроль над Сєверодонецьком.
- 19 червня Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що РФ не вистачає сил для просування у Сєверодонецьку.
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