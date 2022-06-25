У Сєверодонецьку оточити українських військових РФ не вдалося, - керівник міської військової адміністрації
25 червня Олександр Стрюк доповів, що українські військові мали відійти на більш підготовлені позиції, утім майже всі вийшли з Сєверодонецька, що не дало можливості рашистам оточити наших воїнів
Про це інформує в ефірі телемарафону керівник Сєверодонецької міської військової адміністрації Олександр Стрюк.
"Ситуація досить складна. Наші військові мали відійти на більш укріплені позиції оборонні, які дозволять надалі вести оборону і збережуть життя нашим військовим. Але, на жаль, місто майже залишили.
Місто в блокаду не взяли. Військові, які мали відійти на більш укріплені позиції - вийшли, тому оточення не вдалося".
- Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що вночі на 24 червня ЗСУ залишили частину промзони Сєверодонецька.
- 24 червня керівник військової адміністрації Гірської громади Олексій Бабченко також повідомив, що російські загарбники зайшли з двох сторін: одна частина ворожих сил вийшла на тил, а саме населені пункти Мирна Долина, Підлісне, Лоскутівка, інша частина з напрямку Гірського та Золотого.
- На брифінгу 24 червня речник Міноборони України Олександр Мотузяник заявив, що російські окупанти збільшили кількість авіаційних нальотів на Луганщині в районі Лисичанська і Сєверодонецька, низка навколишніх населених пунктів перебувають під ворожим вогнем.
- 24 червня військовий експерт Defence Express Олег Катков розповів, що Збройні сили України скували поблизу Сєверодонецька близько 50% російської армії, яка зараз перебуває в Україні. Того ж дня експерт Defence Express Сергій Згурець зазначив, що вже щонайменше 25%, а то і понад 30% боєздатних частин російської армії знищено, ворог втрачає живу силу і це означає, що українська армія завдання на плацдармі у Сєверодонецьку, щодо знищення особового складу противника, цілком ефективно виконала.
- 24 червня за повідомленням Генштабу ЗСУ: Бойові дії за Сєверодонецьк і Мирну Долину тривають.
- 21 червня Генштаб ЗСУ інформував, що ворог наступає на Бахмутському напрямку та намагається встановити повний контроль над Сєверодонецьком.
- 19 червня Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що РФ не вистачає сил для просування у Сєверодонецьку.
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