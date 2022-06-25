Про це інформує в ефірі телемарафону керівник Сєверодонецької міської військової адміністрації Олександр Стрюк.



"Ситуація досить складна. Наші військові мали відійти на більш укріплені позиції оборонні, які дозволять надалі вести оборону і збережуть життя нашим військовим. Але, на жаль, місто майже залишили.

Місто в блокаду не взяли. Військові, які мали відійти на більш укріплені позиції - вийшли, тому оточення не вдалося".

Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що вночі на 24 червня ЗСУ залишили частину промзони Сєверодонецька.

24 червня керівник військової адміністрації Гірської громади Олексій Бабченко також повідомив, що російські загарбники зайшли з двох сторін: одна частина ворожих сил вийшла на тил, а саме населені пункти Мирна Долина, Підлісне, Лоскутівка, інша частина з напрямку Гірського та Золотого.

На брифінгу 24 червня речник Міноборони України Олександр Мотузяник заявив, що російські окупанти збільшили кількість авіаційних нальотів на Луганщині в районі Лисичанська і Сєверодонецька, низка навколишніх населених пунктів перебувають під ворожим вогнем.

24 червня військовий експерт Defence Express Олег Катков розповів, що Збройні сили України скували поблизу Сєверодонецька близько 50% російської армії, яка зараз перебуває в Україні. Того ж дня експерт Defence Express Сергій Згурець зазначив, що вже щонайменше 25%, а то і понад 30% боєздатних частин російської армії знищено, ворог втрачає живу силу і це означає, що українська армія завдання на плацдармі у Сєверодонецьку, щодо знищення особового складу противника, цілком ефективно виконала.

24 червня за повідомленням Генштабу ЗСУ: Бойові дії за Сєверодонецьк і Мирну Долину тривають.

21 червня Генштаб ЗСУ інформував, що ворог наступає на Бахмутському напрямку та намагається встановити повний контроль над Сєверодонецьком.

19 червня Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що РФ не вистачає сил для просування у Сєверодонецьку.

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