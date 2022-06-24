Експерт поділився деталями в етері Еспресо.

"Приблизно 50% всієї армії Російської Федерації, яка зараз діє в Україні, упродовж 4 місяців намагається захопити Сєверодонецьк і Лисичанськ. Тобто Збройні сили України скували величезні сили противника. Перший наступ на Сєверодонецьк розпочався ще на початку березня, тобто наші Збройні сили понад 100 днів сковують такі великі сили ворога", - зазначив Катков.

Військовий експерт додав, що наші Збройні сили завдали величезних втрат російській армії, яка могла б захопити всі Балтійські країни.

"Такими силами, натиск яких ЗСУ стримують поблизу Сєверодонецька, можна було захопити всі країни Балтії. Ми завдали росіянам такі величезні втрати, змусили їх залучити величезні сили. А відверто кажучи, Сєверодонецьк доволі незручний рубіж оборони, адже місто знаходиться на іншому березі Сіверського Донця", - зауважив Олег Катков.

Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що вночі на 24 червня ЗСУ залишили частину промзони Сєверодонецька.

24 червня керівник військової адміністрації Гірської громади Олексій Бабченко також повідомив, що російські загарбники зайшли з двох сторін: одна частина ворожих сил вийшла на тил, а саме населені пункти Мирна Долина, Підлісне, Лоскутівка, інша частина з напрямку Гірського та Золотого.

На брифінгу 24 червня речник Міноборони України Олександр Мотузяник заявив, що російські окупанти збільшили кількість авіаційних нальотів на Луганщині в районі Лисичанська і Сєверодонецька, низка навколишніх населених пунктів перебувають під ворожим вогнем.

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