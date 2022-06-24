ЗСУ скували біля Сєверодонецька близько 50% російської армії в Україні, - військовий експерт Катков
Військовий експерт Defence Express Олег Катков розповів, що Збройні сили України скували поблизу Сєверодонецька близько 50% російської армії, яка зараз перебуває в Україні
Експерт поділився деталями в етері Еспресо.
"Приблизно 50% всієї армії Російської Федерації, яка зараз діє в Україні, упродовж 4 місяців намагається захопити Сєверодонецьк і Лисичанськ. Тобто Збройні сили України скували величезні сили противника. Перший наступ на Сєверодонецьк розпочався ще на початку березня, тобто наші Збройні сили понад 100 днів сковують такі великі сили ворога", - зазначив Катков.
Військовий експерт додав, що наші Збройні сили завдали величезних втрат російській армії, яка могла б захопити всі Балтійські країни.
"Такими силами, натиск яких ЗСУ стримують поблизу Сєверодонецька, можна було захопити всі країни Балтії. Ми завдали росіянам такі величезні втрати, змусили їх залучити величезні сили. А відверто кажучи, Сєверодонецьк доволі незручний рубіж оборони, адже місто знаходиться на іншому березі Сіверського Донця", - зауважив Олег Катков.
- Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що вночі на 24 червня ЗСУ залишили частину промзони Сєверодонецька.
- 24 червня керівник військової адміністрації Гірської громади Олексій Бабченко також повідомив, що російські загарбники зайшли з двох сторін: одна частина ворожих сил вийшла на тил, а саме населені пункти Мирна Долина, Підлісне, Лоскутівка, інша частина з напрямку Гірського та Золотого.
- На брифінгу 24 червня речник Міноборони України Олександр Мотузяник заявив, що російські окупанти збільшили кількість авіаційних нальотів на Луганщині в районі Лисичанська і Сєверодонецька, низка навколишніх населених пунктів перебувають під ворожим вогнем.
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