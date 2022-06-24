Гірська громада перебуває під повною окупацією: на околицях тривають локальні бої, - керівник ВА Бабченко
Олексій Бабченко, керівник військової адміністрації Гірської громади повідомив, що загарбники зайшли з двох сторін: одна частина ворожих сил вийшла на тил, а саме населені пункти Мирна Долина, Підлісне, Лоскутівка, інша частина з напрямку Гірського та Золотого
Про це він розповів в етері Еспресо.
"На сьогодні Гірська громада повністю окупована, на околицях йдуть незначні локальні бої, але ворог зайшов. Не зважаючи на те, що біля Золотого був міцний укріпрайон, прорив був з напрямку Оріхове – Тошківка. Окупанти зайшли з двох сторін, одна частина вийшла на тил, а саме населені пункти Мирна Долина, Підлісне, Лоскутівка, інша частина рухалася у напрямку Гірського та Золотого" – зазначив керівник ВА.
Бабченко сказав, що зараз на тих територіях встановлюється окупаційний режим.
"По всій громаді залишилося до 4 тисяч місцевих жителів. Ситуація вкрай складна, яка вже продовжується останні декілька місяців: відсутнє повністю електропостачання, водопостачання, газопостачання. Вже з 21 червня було неможливо добратися до Гірського, щоб доставити гуманітарну допомогу та евакуювати населення. Тому, що всі дороги були або непідконтрольні, або прострілювалися" – пояснив керівник ВА.
Олексій Бабченко зауважив, що на початку масштабних військових дій більша частина громади перебувала саме по лінії фронту, тобто це така унікальна громада в Україні, значна частина якої витягнута вздовж всієї лінії зіткнення.
"ЗСУ давали гідну відсіч ворогу, але першими були захоплені Новотошківка, Кримське, Нижнє, Тошківка. Околиці громади, де йдуть бої повністю зруйновані, залишилося декілька пошкоджених будинків. Щодо ситуації у Гірському та Золотому, то теж були під постійними обстрілами, критична інфраструктура зруйнована вщент, будинки пошкоджені приблизно на 60%. У Золотому ситуація складніша, адже там обстріли не вщухали" – розповів керівник ВА Гірської громади.
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