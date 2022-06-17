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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На Луганщині за добу росіяни вбили 6 цивільних, іще 7 поранили

На Луганщині за добу росіяни вбили 6 цивільних, іще 7 поранили

17 червня, 2022 п'ятниця
08:57
війна з Росією Обстріляний будинок на Луганщині

На Луганщині 16 червня окупанти вбили 6 людей, 7 поранили та пошкодили щонайменше 27 будинків

Про це повідомив Сергій Гайдай у телеграмі.

За його словами, щодня росіяни посилюють обстріли, убиваючи мирних мешканців.

"Так, ракетний авіаудар по будинку культури, де переховувалися жителі Лисичанська, вже забрав три життя. Семеро осіб госпіталізовані із травмами різного ступеня тяжкості. Ще однією авіаатакою знищено будівлю профілакторію, де, ймовірно, також перебували люди. Від обстрілів на вулиці загинув місцевий мешканець. Також стало відомо про двох загиблих у старих районах Сєверодонецька - це мати із сином", - наголосив він.

У Лисичанську загарбники зруйнували два будинки та школу, у Гірському - 18 будинків, у Врубівці - сім. Також багато пошкоджень у Синецькому під Сєверодонецьком.

"Росіяни продовжують нищити інфраструктуру регіону. Так, зафіксований обстріл споруд Северодонецького заводу хімічного нестандартизованого обладнання, пошкоджено будівлю І прохідної Азоту. Загалом на території хімічного гіганту майже не залишилось вцілілих адміністративних корпусів", - зауважив голова ОВА.

Упродовж 16 червня окупанти застосовували артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах Сєверодонецька, Лисичанська, Устинівки, Лоскутівки, Метьолкіного, Борівського, Миколаївки та Новоіванівки. Також вони завдали авіаударів по Лоскутівці й Устинівці. У Сєверодонецьку тривають бойові дії.

"Українськими військовими відбито ворожий штурм у напрямку населеного пункту Золоте - ворог відійшов", - зазначив Сергій Гайдай.

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Луганськ
Сєверодонецьк
Лисичанськ
Сергій Гайдай
новини Луганщини
Золоте
Гірське
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