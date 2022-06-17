На Луганщині знайшли відкриту братську могилу страчених окупантами мирних жителів
У Луганській області, поблизу міст де йдуть активні бойові дії, розташована братська могила з тілами мирних жителів
Про це пише The New York Times.
У могилі поховали мирних жителів, які загинули в результаті обстрілів у містах Лисичанськ та Сєверодонецьк та Рубіжне. Вони зібрані разом, тому що немає родичів, щоб поховати їхні тіла.
Колишній поліцейський, який воює в лавах української армії, Сергій Векленко пояснив чому тіла не загортають: "Всю техніку, яка була у місті, віддали армії для копання траншей".
За словами військового, у братській могилі поховано близько 300 людей.
"Ми ховаємо тут людей, які померли з квітня", - сказав він.
- 16 червня кількість загиблих унаслідок авіаудару, який Росія 16 червня завдала по Лисичанську, зросла до чотирьох людей.
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