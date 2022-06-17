На Луганщині знайшли відкриту братську могилу страчених окупантами мирних жителів

Про це пише The New York Times.

У могилі поховали мирних жителів, які загинули в результаті обстрілів у містах Лисичанськ та Сєверодонецьк та Рубіжне. Вони зібрані разом, тому що немає родичів, щоб поховати їхні тіла.

Колишній поліцейський, який воює в лавах української армії, Сергій Векленко пояснив чому тіла не загортають: "Всю техніку, яка була у місті, віддали армії для копання траншей".

За словами військового, у братській могилі поховано близько 300 людей.

"Ми ховаємо тут людей, які померли з квітня", - сказав він.

16 червня кількість загиблих унаслідок авіаудару, який Росія 16 червня завдала по Лисичанську, зросла до чотирьох людей.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb