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Головна війна з Росією Окупанти зазнали втрат на Донеччині та мають частковий успіх на Луганщині, - Генштаб ЗСУ

Окупанти зазнали втрат на Донеччині та мають частковий успіх на Луганщині, - Генштаб ЗСУ

18 червня, 2022 субота
19:19
війна з Росією На фото Збройні сили України

На Донеччині, в районі Краснопілля, російська армія намагалась провести розвідку боєм і зазнала втрат. Ворожі підрозділи намагаються закріпити у Метьолкіному, що у Луганській області

Про це йдеться в оперативній інформації від Генштабу ЗСУ.

В районі Краснопілля, що на Донеччині, українські воїни завдали ворогу значних втрат, коли той намагався провести розвідку боєм. На Лиманському напрямку окупанти застосували артилерію неподалік Маяків.

Російські підрозділи намагались вести штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк.  У Генштабі повідомили, що ворог успіху не мав. Також окупанти обстрілювали населені пункти на Сєверодонецькому напрямку. ЗСУ відбили штурм в напрямку Сиротиного. В результаті вогневого ураження та штурмових дій противник має частковий успіх в населеному пункті Метьолкіне, намагається закріпитися.

На Слобожанському напрямку противник утримує оборону зайнятих раніше рубежів та намагається не допустити просування підрозділів ЗСУ в напрямку державного кордону України. На Харківському напрямку ворог обстрілював населені пункти Дементіївка, Печеніги, Коробочкіне, Байрак, Верхній Салтів, Харків, Капітолівка та Циркуни. Також окупанти обстрілювали Слов’янський напрямок та намагались створити сприятливі умови для наступу на напрямку Ізюм – Слов’янськ.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник продовжує систематичні обстріли з метою недопущення перегрупування підрозділів наших військ на інші напрямки. На Південнобузькому та Таврійському напрямках ворог також здійснював обстрілював з артилерії.

У Генштабі повідомили, що в акваторії Чорного та Азовського морів відбувається перебазування корабельно-катерного складу чорноморського флоту. 

  • З 24 лютого до 18 червня РФ втратила в Україні 33 350 окупантів, 1465 танків, 216 літаків і 14 суден.

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