На Луганщині росіяни поранили трьох людей за добу, пошкоджено 28 будинків
На Луганщині 21 червня росіяни поранили щонайменше трьох людей, обстріляли 28 будинків, об'єднання "Азот" і мости
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.
"У Сєверодонецьку тривають вуличні бої. Ворог знову відкрив вогонь по селищам Синецький та Павлоград, по вже зруйнованим мостам та двічі по Азоту. На цей раз пошкоджено територію очисних споруд та одну із прохідних хімічного об’єднання", - зазначив він.
Росіяни намагаються блокувати українські підрозділи біля Борівського та Воронового. Складна ситуація на Попаснянському напрямку. Окупанти зайшли в Тошківку та змогли посилити обстріли інших населених пунктів. Загарбники закріплюються в Устинівці, Підлісному та Мирній Долині, ведуть наступ на Білу Гору. У районі Гірського ЗСУ також важко тримати оборону.
"Відомо, що у Гірському за минулу добу зруйновано дев’ять будинків, у Золотому - сім, у Новоіванівці - 12", - наголосив очільник ОВА.
Росіяни наближаються до Лисичанська й обстрілюють його з артилерії, танків, авіації.
"Маємо щонайменше трьох поранених цивільних, ушкодження отримали декілька поліцейських. Ракетні удари витримали будівлі поліції, прокуратури, СБУ", - наголосив Сергій Гайдай.
- Станом на ранок 22 червня росіяни зосередилися на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках з метою виходу на адмінмежі Луганщини.
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