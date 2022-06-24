Українське військо вийшло з Сєверодонецька, - Бутусов з місця події
Вночі на 24 червня ЗСУ залишили частину промзони Сєверодонецька
Про це з місця події повідомив журналіст Юрій Бутусов у фейсбук.
"Ми вийшли з Сєверодонецька. Сьогодні вночі українські підрозділи організовано залишили частину промзони Сєверодонецька. На тій ділянці фронту, де я знаходився, відхід пройшов під обстрілом, але без втрат", - написаві він.
Вранці 24 червня очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що українським військовим доведеться відійти від Сєверодонецька на Луганщині на нові позиції, на нові укріплені райони та звідти вже нормально, повноцінно вести бойові дії, адже зростає кількість загиблих.
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