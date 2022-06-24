Половина сил РФ стягнута навколо Сєверодонецька, - Згурець

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Бої вже не за Донбас, а лише за Сєверодонецьк та Лисичанськ, скували значні угрупування російських військ. У бік зони Ізюму знаходиться близько 30 БТГ (батальйонно-тактичних груп), у зоні Попасної 20 БТГ, тобто фактично половина усіх сил РФ зараз стягнута на одну ділянку, яка концентрується навколо центру у Сєверодонецьку. Відповідно, ядерна країна РФ і Україна ведуть битву за Сєверодонецьк" – зазначив аналітик.



Згурець зауважив, що виявилося складним завданням для росіян вже третій тиждень намагатися захопити одне місто, яке обороняють українські військові.



"Щодо подальших перспектив, то це тактичний рубіж. Дійсно, нам будь-який рубіж залишати не хочеться, але ми розуміємо, якщо ми завдали максимальні втрати ворогу і маємо можливість відійти на інший рубіж, щоб далі кришити окупантів. Така стратегія цілком виправдана" – пояснив експерт.



Сергій Згурець нагадав, що вже щонайменше 25%, а то і понад 30% боєздатних частин російської армії знищено, особового складу бракує і зараз росіянами робиться ставка або на короткотермінових контрактників, або на вагнерівців, або на примусово мобілізованих, тобто на ту живу силу, яка насправді вже не відповідає тому рівню готовності, який був на початку війни.



"І це означає, що роботу українська армія, використовуючи плацдарм у Сєверодонецьку щодо знищення живої сили противника, цілком ефективно виконала" – підсумував військовий експерт.

19 червня Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що РФ не вистачає сил для просування у Сєверодонецьку

21 червня Генштаб ЗСУ інформував, що ворог наступає на Бахмутському напрямку та намагається встановити повний контроль над Сєверодонецьком

24 червня за повідомленням Генштабу ЗСУ: Бойові дії за Сєверодонецьк і Мирну Долину тривають