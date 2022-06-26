Українські захисники збили російський вертоліт "Алігатор"

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

"Підрозділом протиповітряної оборони 79 окремої десантно-штурмової бригади м. Миколаїв ДШВ ЗС України з ПЗРК "Ігла" збито російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52 “Алігатор”, - йдеться у повідомленні.

Ка-52 може додатково приймати на борт керовані та некеровані ракети. Він обладнаний радарною системою "Арбалет". Вертоліт має броньовану капсулу для екіпажу. Катапультування капсули можливе на висотах від 0 до 4100 м.

Уранці 26 червня на Миколаївщині українські військові знищили російський безпілотник для розвідки й наведення вогню.

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