Українські захисники збили російський вертоліт "Алігатор"
Військовослужбовці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади збили російський гелікоптер Ка-52 також відомий як "Алігатор"
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
"Підрозділом протиповітряної оборони 79 окремої десантно-штурмової бригади м. Миколаїв ДШВ ЗС України з ПЗРК "Ігла" збито російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52 “Алігатор”, - йдеться у повідомленні.
Ка-52 може додатково приймати на борт керовані та некеровані ракети. Він обладнаний радарною системою "Арбалет". Вертоліт має броньовану капсулу для екіпажу. Катапультування капсули можливе на висотах від 0 до 4100 м.
- Уранці 26 червня на Миколаївщині українські військові знищили російський безпілотник для розвідки й наведення вогню.
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