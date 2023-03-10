Українські захисники знищили 7 човнів російських диверсантів, - Гуменюк
Упродовж останніх кількох днів Сили оборони поблизу островів у річці Дніпро на Херсонщині знищили 7 човнів російських диверсантів
Про це в етері телемарафону заявила начальниця обʼєднаного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.
Днями українські захисники на півдні знищили ціле угруповання човнів із російськими диверсантами, це сталося на Херсонщині, поблизу островів у річці Дніпро.
"Противник обладнав човни навісними моторами, кулеметами, укріпив борти й намагався таким чином дістатися до островів (на Херсонщині - ред.). Ця їхня "акція" була невдалою, адже упродовж трьох днів човни та особовий склад у приблизно 20 осіб повністю знищені", - ствердила вона.
Речниця додала, що ці острови вважаються "сірою зоною": окупанти намагаються туди висадитися, а Сили оборони вибивають їх звідти.
- Нагадаємо, ранком Наталія Гуменюк також повідомила, що нині в Чорному морі немає російських ракетоносіїв, проте рівень загрози залишається, адже ворогу потрібно всього 2-3 години, аби повернути їх.
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