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Українські захисники знищили 7 човнів російських диверсантів, - Гуменюк

10 березня, 2023 п'ятниця
13:11
війна з Росією ЗСУ

Упродовж останніх кількох днів Сили оборони поблизу островів у річці Дніпро на Херсонщині знищили 7 човнів російських диверсантів

Про це в етері телемарафону заявила начальниця обʼєднаного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Днями українські захисники на півдні знищили ціле угруповання човнів із російськими диверсантами, це сталося на Херсонщині, поблизу островів у річці Дніпро.

"Противник обладнав човни навісними моторами, кулеметами, укріпив борти й намагався таким чином дістатися до островів (на Херсонщині - ред.). Ця їхня "акція" була невдалою, адже упродовж трьох днів човни та особовий склад у приблизно 20 осіб повністю знищені", - ствердила вона.

Речниця додала, що ці острови вважаються "сірою зоною":  окупанти намагаються туди висадитися, а Сили оборони вибивають їх звідти.

  • Нагадаємо, ранком Наталія Гуменюк також повідомила, що нині в Чорному морі немає російських ракетоносіїв, проте рівень загрози залишається, адже ворогу потрібно всього 2-3 години, аби повернути їх. 
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
окупанти
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