РФ завела ракетоносії в пункти базування, проте рівень загрози високий, – Гуменюк
Станом на ранок 10 березня в Чорному морі немає російських ракетоносіїв, проте рівень загрози залишається, адже ворогу потрібно всього 2-3 години, аби повернути їх
Про це керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла в телемарафоні.
"Ракетоносії заведені в пункти базування. Це передбачено, адже вчора вони відстріляли майже повністю свій запас, який був. Тому, вочевидь, вони переспоряджаються", – заявила спікерка.
Гуменюк нагадала, що на початку попередньої російської атаки у ворога був запас із 24 ракет "Калібр", 20 із них вони випустили.
"Те, що вони перебувають у пунктах базування – це не скасовує рівень загрози. Він досить високий, адже вони можуть досить швидко поновити свої потужності й сили та повернутися на бойове чергування протягом 2 – 3 годин", – додала керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони.
- Нагадаємо, у ніч на 9 березня російські війська масовано атакували Україну. У небі фіксували ворожі дрони-камікадзе та активність авіації, лунали вибухи в багатьох регіонах, є влучання по критичній інфраструктурі. Є влучання в енергетичну інфраструктуру, обмеження електропостачання застосують в Житомирській, Харківській та Одеській областях.
- Під час масованої атаки 9 березня РФ здійснила 81 пуск ракет різних типів, захисники збили 34 крилаті та 8 керованих авіаційних одиниць, зокрема ліквідовано 4 БПЛА.
- У Чорному морі після масованої нічної атаки на Україну все ще перебували два російські ракетоносії.
- За даними командування Повітряних сил, уперше ворожа армія випустила одразу шість гіперзвукових авіаційних ракет "Кинджал".
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