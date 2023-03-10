Про це керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла в телемарафоні.

"Ракетоносії заведені в пункти базування. Це передбачено, адже вчора вони відстріляли майже повністю свій запас, який був. Тому, вочевидь, вони переспоряджаються", – заявила спікерка.

Гуменюк нагадала, що на початку попередньої російської атаки у ворога був запас із 24 ракет "Калібр", 20 із них вони випустили.

"Те, що вони перебувають у пунктах базування – це не скасовує рівень загрози. Він досить високий, адже вони можуть досить швидко поновити свої потужності й сили та повернутися на бойове чергування протягом 2 – 3 годин", – додала керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони.