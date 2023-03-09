"Небезпека залишається": в ОК "Південь" повідомили про перебування в Чорному морі 2 ворожих ракетоносіїв
У Чорному морі після масованої нічної атаки на Україну все ще перебувають два російські ракетоносії, тому загроза повторних обстрілів залишається
Про це в ефірі телемарафону 9 березня повідомила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.
За її словами, у середу "ворог намагався приспати нашу пильність, завівши всі ракетоносії до пунктів базування". Однак захисники неба були готові до можливої атаки.
"Зараз у Чорному морі перебувають два ракетоносії, споряджені 16 ракетами типу "Калібр". Небезпека залишається. Пам'ятаємо про те, що не тільки масована ракетна атака може бути загрозою. Можуть бути застосовані й точкові удари", - сказала Гуменюк.
За словами речниці, "характерною ознакою цієї атаки стало те, що ворог розподілив її на хвилі" і намагався відволікати ППО "шахедами".
- У ніч на 9 березня ворог випустив по Україні 81 ракету.
- За даними командування Повітряних сил, уперше ворожа армія випустила одразу шість гіперзвукових авіаційних ракет "Кинджал".
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