Про це в ефірі телемарафону 9 березня повідомила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

За її словами, у середу "ворог намагався приспати нашу пильність, завівши всі ракетоносії до пунктів базування". Однак захисники неба були готові до можливої атаки.

"Зараз у Чорному морі перебувають два ракетоносії, споряджені 16 ракетами типу "Калібр". Небезпека залишається. Пам'ятаємо про те, що не тільки масована ракетна атака може бути загрозою. Можуть бути застосовані й точкові удари", - сказала Гуменюк.

За словами речниці, "характерною ознакою цієї атаки стало те, що ворог розподілив її на хвилі" і намагався відволікати ППО "шахедами".