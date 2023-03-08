Росія прибрала всі ракетоносії з Чорного та Азовського морів

Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.

У Середземному морі перебувають 7 ворожих кораблів, із них 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 20 ракет.

Водночас в ОК "Південь" раніше зазначали, що заведені в пункти базування надводні ракетоносії можуть бути виведені на бойовий курс досить оперативно, протягом 2-3 годин.