Росія прибрала всі ракетоносії з Чорного та Азовського морів
Станом на 8 березня в Чорному морі перебувають 9 ворожих кораблів, а в Азовському – один. Однак носії крилатих ракет "Калібр" відсутні
Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.
У Середземному морі перебувають 7 ворожих кораблів, із них 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 20 ракет.
Водночас в ОК "Південь" раніше зазначали, що заведені в пункти базування надводні ракетоносії можуть бути виведені на бойовий курс досить оперативно, протягом 2-3 годин.
- 6 березня в Чорному морі перебували чотири ракетоносії. В ОК "Південь" імовірність ракетного обстрілу називали високою.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.16
Купівля 38.16Продаж 39.02
-
EUR
Купівля 40.02Продаж 40.99
- Актуальне
- Важливе