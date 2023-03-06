Про це в ефірі телемарафону сказала речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

"Залишається чотири ракетоносії на чергуванні. Це може свідчити про використання 24 "калібрів", але ми не гарантуємо, що вони всі повністю споряджені, як то кажуть, під зав'язку", - повідомила вона.

Водночас перебування ракетоносіїв у морі не конче означає підготовку до масованого обстрілу, оскільки російська армія вже усвідомила їхню неефективність і шукає інші тактики.

"За останні тижні спостережень застосування "калібрів" не було, але це може якраз свідчити про те, що вони щось затівають", - зазначила речниця ОК "Південь".