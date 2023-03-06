Росія продовжує утримувати в Чорному морі 4 ракетоносії, на них може бути до 24 "калібрів", – Гуменюк
Станом на 6 березня на бойовому чергуванні в Чорному морі продовжують перебувати чотири російські ракетоносії, на них може бути до 24 крилатих ракет "Калібр"
Про це в ефірі телемарафону сказала речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.
"Залишається чотири ракетоносії на чергуванні. Це може свідчити про використання 24 "калібрів", але ми не гарантуємо, що вони всі повністю споряджені, як то кажуть, під зав'язку", - повідомила вона.
Водночас перебування ракетоносіїв у морі не конче означає підготовку до масованого обстрілу, оскільки російська армія вже усвідомила їхню неефективність і шукає інші тактики.
"За останні тижні спостережень застосування "калібрів" не було, але це може якраз свідчити про те, що вони щось затівають", - зазначила речниця ОК "Південь".
- 5 березня у Чорному морі теж перебували 4 ворожі ракетоносії.
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