У Чорному морі на чергування виведені 4 носії "калібрів", залп може сягнути 24 ракет

Про це поінформували у Військово-Морських силах.

"У Чорному морі на бойове чергування виведені 16 ворожих кораблів, серед яких 4 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 24 ракети", - зазначили у ВМС.

Зокрема повідомляється, що в Азовському морі перебуває 1 російський корабель, в Середземному - 10, а серед них є 5 ракетоносіїв "калібрів", загальний залп яких може сягнути 72 ракети.