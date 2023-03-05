У Чорному морі на чергування виведені 4 носії "калібрів", залп може сягнути 24 ракет
Станом на день 5 березня у Чорному морі на бойове чергування виведені 4 російських ракетоносії "калібрів", загальний залп може скласти 24 одиниці
Про це поінформували у Військово-Морських силах.
"У Чорному морі на бойове чергування виведені 16 ворожих кораблів, серед яких 4 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 24 ракети", - зазначили у ВМС.
Зокрема повідомляється, що в Азовському морі перебуває 1 російський корабель, в Середземному - 10, а серед них є 5 ракетоносіїв "калібрів", загальний залп яких може сягнути 72 ракети.
- Нагадаємо, керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк ствердила, що росіяни можуть завдати по Україні точкові удари - вони готуються до можливих атак.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.41
Купівля 38.41Продаж 39.31
-
EUR
Купівля 40.21Продаж 41.24
- Актуальне
- Важливе