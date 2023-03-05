Про це Наталія Гуменюк заявила в етері телемарафону.

Речниця наголосила, що ракетоносії на бойовому чергуванні в Чорному морі, зокрема підводні, свідчать про підготовку противника до нової ракетної атаки.

"Якою вона буде - це вже залежить від тої тактики, яку обере командування ворога. Тому що вони вже зрозуміли, що масовані атаки - це не той результат, на який очікують. Це великі витрати і мала віддача. Тому, скоріш за все, вони використовуватимуть точкові атаки так, як це було по Кременчуцькому району", - зазначила вона.