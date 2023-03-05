Росіяни готуються до повторних ракетних атак: в ОК "Південь" попередили про загрозу точкових ударів
Керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк ствердила, що росіяни можуть завдати по Україні точкові удари - вони готуються до можливих атак
Про це Наталія Гуменюк заявила в етері телемарафону.
Речниця наголосила, що ракетоносії на бойовому чергуванні в Чорному морі, зокрема підводні, свідчать про підготовку противника до нової ракетної атаки.
"Якою вона буде - це вже залежить від тої тактики, яку обере командування ворога. Тому що вони вже зрозуміли, що масовані атаки - це не той результат, на який очікують. Це великі витрати і мала віддача. Тому, скоріш за все, вони використовуватимуть точкові атаки так, як це було по Кременчуцькому району", - зазначила вона.
- Нагадаємо, 28 лютого Наталія Гуменюк зауважила, що враховуючи терміни з попередньої атаки та активність ворожої авіації, безпілотників та шахедів – це все може свідчити про підготовку до нової масованої атаки ворога.
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