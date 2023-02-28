Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Ми спостерігаємо певну активність авіації ворога, але вона поки що непов'язана з безпосередньою підготовкою до атаки. Хоча сам факт активності вже може свідчити про підготовку до такої атаки. Враховуючи ті терміни, які противник витримав від минулої масованої ракетної атаки, а також ті попередні заходи, які він вже провів, тобто розслідування за допомогою безпілотних розвідувальників та запуску "шахедів", намагаючись перевірити готовність та потужність нашої ППО, – все це може свідчити про достатньо цікавий інтервал до повтору такої атаки від сьогоднішнього вечора та протягом найближчих двох діб ", - прокоментувала керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь".

Наталія Гуменюк додала, що всі передумови свідчать про ймовірність масованої атаки найближчими днями.

28 лютого спікер ОК"Південь" полковник Владислав Назаров повідомив, що Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі: загальний залп може сягати 32 "калібрів"









