Всі передумови свідчать, що протягом двох діб ворог може здійснити масовану ракетну атаку, - Гуменюк
Наталія Гуменюк, керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" зауважила, що враховуючи терміни з попередньої атаки та активність ворожої авіації, безпілотників та шахедів – це все може свідчити про підготовку до нової масованої атаки ворога
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Ми спостерігаємо певну активність авіації ворога, але вона поки що непов'язана з безпосередньою підготовкою до атаки. Хоча сам факт активності вже може свідчити про підготовку до такої атаки. Враховуючи ті терміни, які противник витримав від минулої масованої ракетної атаки, а також ті попередні заходи, які він вже провів, тобто розслідування за допомогою безпілотних розвідувальників та запуску "шахедів", намагаючись перевірити готовність та потужність нашої ППО, – все це може свідчити про достатньо цікавий інтервал до повтору такої атаки від сьогоднішнього вечора та протягом найближчих двох діб ", - прокоментувала керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь".
Наталія Гуменюк додала, що всі передумови свідчать про ймовірність масованої атаки найближчими днями.
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