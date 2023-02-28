Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі: загальний залп може сягати 32 "калібрів"
28 лютого російські війська збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Тепер загальний залп може сягати 32 "калібрів"
Про це інформує спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров.
"Корабельне угруповання ворога в Чорному морі суттєво збільшено, попри помірний шторм", - написав речник.
Повідомляється, що станом на 15:00 28 лютого в акваторії вже 17 російських кораблів, серед яких 5 ракетоносіїв, включаючи два підводних.
Загальний залп може сягати 32 "калібрів".
Крім того, російські війська не припиняють повітряну розвідку, тому не виключені ракетні удари, як масовані, так і точкові.
Назаров закликав українців не ігнорувати сигнали повітряних тривог.
Спікер ОК "Південь" додав: "Пам'ятайте про неприпустимість повідомлень про переміщення і роботу наших підрозділів, в тому числі та ППО під час ворожих атак, не поширюйте у відкритому доступі інформацію про влучання".
- 26 лютого РФ не виводила ракетоносії на чергування в Чорному морі через шторм, зокрема росіяни "відсовуються" від берега, підконтрольного Україні, через можливі атаки далекобійною зброєю.
- Уранці 27 лютого російські війська вивели у Чорне море підводний ракетоносій, який споряджений 4 "калібрами". Є висока імовірність ракетних ударів.
- Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк заявила, збільшення кількості російських кораблів у Чорному морі свідчить про те, що вони намагаються знайти нову тактику для завдання більш результативних ударів.
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