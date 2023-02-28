РФ вивела у Чорне море два ракетоносії: ворог шукає нову результативнішу тактику, - Гуменюк
Збільшення кількості російських кораблів у Чорному морі свідчить про те, що вони намагаються знайти нову тактику для завдання більш результативних ударів
Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.
За її словами, збільшення кількості кораблів РФ у Чорному морі пов'язане з тим, що ворогові не завжди спокійно в бухтах, які вони вважають своїми пунктами базування.
Гуменюк додала, що росіяни намагаються грати м'язами, вивівши в море великі десантні кораблі.
"Але те, що збільшилася кількість ракетоносіїв, і те, що це підводні ракетоносії, пуск з яких для виявлення протиповітряної оборони ускладнений, може говорити про ту саму нову тактику, яку вони вишукують, щоб ракетні удари були результативнішими", - сказала Гуменюк.
- Відзначимо, раніше Оперативне командування "Південь" повідомило, що Росія 27 лютого ввечері збільшила корабельне угруповання у Чорному морі. Там зафіксували два підводні ракетоносії, які мають на борту до 8 ракет "Калібр". Також 3 великі десантні кораблі. Загалом у Чорному морі зараз перебуває 12 ворожих кораблів.
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