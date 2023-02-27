Ворог вивів у Чорне море підводний ракетоносій, споряджений 4 "калібрами"
Уранці 27 лютого російські війська вивели у Чорне море підводний ракетоносій, який споряджений 4 "калібрами". Є висока імовірність ракетних ударів
Про це інформує спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров.
"Корабельне угруповання ворога в Чорному морі тримається на безпечній відстані від контрольованого Україною берега", - написав Назаров.
Російська армія тримає в акваторії шість кораблів, серед яких виведений зранку підводний ракетоносій, споряджений 4 ракетами типу "калібр".
Також ворог продовжує повітряну розвідку дронами. Зокрема підсумовуючи нічні атаки - є висока імовірність ракетних ударів.
"Будьте пильні та уважні, не нехтуйте заходами безпеки, оперативно реагуйте на попередження про повітряну тривогу", - наголосив речник ОК "Південь".
Назаров закликав українців пам'ятати про мінну небезпеку ані на суші, на деокупованих територіях, ані в прибережній зоні та на узбережжі, де штормове море може винести морську міну.
- Нагадаємо, учора 26 лютого РФ не виводила ракетоносії на чергування в Чорному морі через шторм, зокрема росіяни "відсовуються" від берега, підконтрольного Україні, через можливі атаки далекобійною зброєю.
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