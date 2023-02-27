Про це інформує спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров.

"Корабельне угруповання ворога в Чорному морі тримається на безпечній відстані від контрольованого Україною берега", - написав Назаров.

Російська армія тримає в акваторії шість кораблів, серед яких виведений зранку підводний ракетоносій, споряджений 4 ракетами типу "калібр".

Також ворог продовжує повітряну розвідку дронами. Зокрема підсумовуючи нічні атаки - є висока імовірність ракетних ударів.

"Будьте пильні та уважні, не нехтуйте заходами безпеки, оперативно реагуйте на попередження про повітряну тривогу", - наголосив речник ОК "Південь".

Назаров закликав українців пам'ятати про мінну небезпеку ані на суші, на деокупованих територіях, ані в прибережній зоні та на узбережжі, де штормове море може винести морську міну.