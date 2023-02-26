У Чорному морі немає ракетоносіїв РФ: в ОК "Південь" назвали причину
26 лютого РФ не вивела ракетоносії на чергування в Чорному морі через шторм, зокрема росіяни "відсовуються" від берега, підконтрольного Україні, через можливі атаки далекобійною зброєю
Про це поінформувала речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в етері телемарафону.
За даними Наталії Гуменюк, 26 лютого росіяни не вивели на бойове чергування в Чорне море кораблі-ракетоносії "калібрів", це сталося через шторм. Зокрема вона ствердила, що вчора ввечері РФ завела один такий носій у місце базування.
"Кораблі РФ утискаються ближче до східного узбережжя Криму. Вони все далі й далі відсовуються від підконтрольного Україні берега. Тому що усвідомлюють, що далекобійна зброя все ближче та ближче", - додала речниця, нагадавши, що загроза ракетних ударів залишається: загарбники можуть підготувати та вивести носії за декілька годин.
- Нагадаємо, на півдні України 22 лютого ЗСУ ліквідували російські моторні човни, безпілотники та реактивну систему залпового вогню.
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