У Чорному морі немає ракетоносіїв РФ: в ОК "Південь" назвали причину

Про це поінформувала речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

За даними Наталії Гуменюк, 26 лютого росіяни не вивели на бойове чергування в Чорне море кораблі-ракетоносії "калібрів", це сталося через шторм. Зокрема вона ствердила, що вчора ввечері РФ завела один такий носій у місце базування.

"Кораблі РФ утискаються ближче до східного узбережжя Криму. Вони все далі й далі відсовуються від підконтрольного Україні берега. Тому що усвідомлюють, що далекобійна зброя все ближче та ближче", - додала речниця, нагадавши, що загроза ракетних ударів залишається: загарбники можуть підготувати та вивести носії за декілька годин.