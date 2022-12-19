Про це він розповів в етері Еспресо.



"Росіяни тиснуть, лізуть до Авдіївки. Вночі у місті була тиша. Зранку почалися поодинокі прильоти, а потім ворог активізувався все більше і більше: працювала й авіація по місту, і касетні снаряди, і ствольна артилерія, і міномети. Тобто, як завелися зранку, так постійно і луплять. Починаючи зранку 19 грудня було 6 спроб штурмових дій, які наші хлопці відбили. Росіяни лізуть як таргани, не рахуючи ні людей, ні техніки", - зазначив начальник Авдіївської міської військової адміністрації.



Віталій Барабаш додав, що противник трохи змінив техніку, мабуть, підвезли нову, бо пару тижнів тому у боях спочатку йшла ворожа жива сила і мало було техніки. А зараз вже четвертий день поспіль противник активно задіює танки та іншу військову техніку, якої реально багато.

17 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що РФ продовжує спроби прорвати оборону наших військ на Бахмутському та Авдіївському напрямках

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