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Війна з Росією: хроніка
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Українські захисники зранку 19 грудня відбили 6 спроб штурмових дій ворога у напрямку Авдіївки, - начальник МВА Барабаш

19 грудня, 2022 понедiлок
14:34
війна з Росією Авдіївка

Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації, зауважив, що у противника з'явилася нова техніка, бо вже четвертий день поспіль активно діють ворожі танки та інша військова техніка

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Росіяни тиснуть, лізуть до Авдіївки. Вночі у місті була тиша. Зранку почалися поодинокі прильоти, а потім ворог активізувався все більше і більше: працювала й авіація по місту, і касетні снаряди, і ствольна артилерія, і міномети. Тобто, як завелися зранку, так  постійно і луплять. Починаючи зранку  19 грудня було 6 спроб штурмових дій, які наші хлопці відбили. Росіяни лізуть як таргани, не рахуючи ні людей, ні техніки", - зазначив начальник Авдіївської міської військової адміністрації.

Віталій Барабаш додав, що противник трохи змінив техніку, мабуть, підвезли нову, бо пару тижнів тому у боях спочатку йшла ворожа жива сила і мало було техніки. А зараз вже четвертий день поспіль противник активно задіює танки та іншу військову техніку, якої реально багато.

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