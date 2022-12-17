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Головна війна з Росією РФ продовжує спроби прорвати оборону наших військ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, - Генштаб

РФ продовжує спроби прорвати оборону наших військ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, - Генштаб

17 грудня, 2022 субота
19:43
війна з Росією

Під вогонь окупантів потрапили об’єкти цивільної інфраструктури у Донецькій області. Дві ракети типу "Онікс", запущені по Одеській області, успішно знищені силами протиповітряної оборони

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"Протягом поточної доби противник завдав 5 ракетних ударів. Під вогонь, зокрема, потрапила цивільна інфраструктура міст Дружківка та Краматорськ Донецької області. Дві ракети типу "Онікс", запущені з тимчасово окупованого Криму по Одеській області, успішно знищені силами протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти здійснили понад 10 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військ на різних напрямках і цивільній інфраструктурі Херсона.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли позицій наших військ в районах населених пунктів Гай, Зернове, Яструбине і Кіндратівка Сумської області та Стрілеча, Красне, Стариця, Захарівка, Мілове, Фиголівка, Новомлинськ і Западне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони Кислівки, Котлярівки й Табаївки Харківської області та Стельмахівки й Невського на Луганщині.

На Лиманському напрямку окупанти обстріляли позиції українських військ з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Діброва Луганської області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник безрезультатно продовжує спроби прорвати оборону військ України. Обстрілів зазнали райони понад двадцяти населених пунктів. Серед них - Андріївка, Берестове, Благодатне, Бахмут, Кліщіївка, Часів Яр, Авдіївка, Водяне, Карлівка, Мар’їнка і Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався уразити позиції ЗСУ поблизу Пречистівки, Вугледара та Шахтарського Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни продовжують обстрілювати українські позиції та цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Вогневого впливу зазнали 32 населених пункти. Зокрема, Времівка і Новопіль Донецької області; Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка і Кам’янське на Запоріжжі та Херсон, Республіканець, Новокаїри, Чарівне й Ольгівка Херсонської області.

"15 грудня, в районах населених пунктів Токмак і Пологи, противник втратив понад 100 осіб пораненими й склад боєприпасів. Інформація щодо ліквідованих окупантів уточнюється", - додали в Генштабі.

Відомо, що підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили п’ять районів зосередження особового складу, пункт управління та три склади боєприпасів загарбників.

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Новини
Сумщина
ЗСУ
окупанти
Авдіївка
Запорізька область
Бахмут
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