Українські журналісти ідентифікували російських офіцерів, які захоплювали Запорізьку АЕС

Про це йдеться в розслідуванні на сайті "Радіо Свобода".

Четверо російських командирів командували підлеглим солдатам відкрити вогонь по Енергодару та атомній електростанції, брали безпосередню участь у захопленні споруд і об’єктів підприємства, використовуючи важку броньовану техніку.

Відомо, що керував силовими діями російських військових із захоплення ядерного об’єкта генерал-майор Олексій Домбровський. Крім того "Схеми" ідентифікували підлеглих Домбровського – трьох полковників Росгвардії Олексія Решетнєва, Сергія Довганя і Юрія Лукачова, а також майора Мурадхана Ахмедханова.

45-річний полковник Олексій Решетнєв (позивний "122"), за даними "Схем" – командир полку з охорони важливих державних об’єктів Приволзького округу федеральної служби військ Росгвардії.

50-річний полковник Сергій Довгань (позивний "Звезда 09") – начальник відділу організації охорони важливих державних об’єктів Сибірського округу федеральної служби військ Росгвардії. Військова частина, якою керує Довгань, охороняє Гірничо-хімічний комбінат держкорпорації "Росатом" у Красноярському краї.

47-річний полковник Юрій Лукачов (позивний "Кулон") – командир військової частини 3642, відомої як 22-а окрема ордена Жукова бригада оперативного призначення військ Росгвардії або Калачівська оперативна бригада (Кобра). Ця частина брала участь в карабахському конфлікті та обох чеченських війнах.

Ще один офіцер, причетний до захоплення ЗАЕС – 34-річний майор Мурадхан Ахмедханов (позивним "Шейх"). Він – командир окремого батальйону управління федеральної служби військ Росгвардії в республіці Дагестан. Відповідав за охорону Ленінградської АЕС.