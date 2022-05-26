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Українська розвідка перехопила розмову окупантів з подробицями розстрілу працівника Запорізької АЕС Сергія Швеця

26 травня, 2022 четвер
16:03
війна з Росією ЗАЕС

Російські загарбники під час телефонної розмови обговорювали спробу вбивства працівника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця. Українська розвідка отримала деталі злочину рашистів

Про це інформує Головне управління розвідки МО України.

"Співробітники карального загону рашистів спочатку з’ясовують особисті дані Швеця. Потім дають наказ знайти його на робочому місці. Коли з’ясовується, що він залишив станцію після закінчення зміни, відправляють групу до місця проживання", - йдеться в повідомленні.

Окупант "Ловець" звітує, що знайшли Сергія Швеця вдома: "Адресу відпрацювали. У нього автомат, він чинив опір. Його "замочили". Він ще живий, але він не виживе. У нього декілька кульових поранень".

  • Нагадаємо, розстріл працівника АЕС Сергія Швеця відбувся 23 травня. З численними кульовими пораненнями пан Сергій ушпиталений до міської лікарні Енергодара. І наразі бореться за життя.
  • 24 травня російські ставленики заявили, що вважають винним Сергія Швеця у замаху на самозваного "мера" Енергодара. Замах на російського ставленика Андрія Шевчика відбувся 22 травня.

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Кримінал
АЕС
розвідка
ГУР
Запорізька АЕС
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