Росіяни в окупованому Енергодарі розстріляли співробітника Запорізької АЕС, він у лікарні

Про це повідомила пресслужба Енергоатому.

"З численними кульовими пораненнями пан Сергій ушпиталений до міської лікарні Енергодара. Лікарі борються за його життя", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 18 травня ОГПУ заочно оголосив підозру російському командиру, який наказав зі зброєю захопити ЗАЕС.

23 травня СБУ оголосила про підозру окупантам, які брали участь у силовому захопленні Запорізької АЕС, унаслідок чого загинули люди та було пошкоджено споруди електростанції.