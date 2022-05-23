Росіяни в окупованому Енергодарі розстріляли співробітника Запорізької АЕС, він у лікарні
Росіяни увірвались до помешкання співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця та розстріляли його з автоматичної зброї
Про це повідомила пресслужба Енергоатому.
"З численними кульовими пораненнями пан Сергій ушпиталений до міської лікарні Енергодара. Лікарі борються за його життя", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, 18 травня ОГПУ заочно оголосив підозру російському командиру, який наказав зі зброєю захопити ЗАЕС.
- 23 травня СБУ оголосила про підозру окупантам, які брали участь у силовому захопленні Запорізької АЕС, унаслідок чого загинули люди та було пошкоджено споруди електростанції.
Залиште коментар
Читайте також:
Українські артилеристи показали, як прицільно знищили "піоном" російський паливозаправник і декілька бронемашин
Британська розвідка оцінила ефективність новітніх БМПТ "Термінатор", які РФ використовує на Донбасі
Країни Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва вимагають від РФ негайно вивести війська з України
Київ
+17°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
33.81
Купівля 33.81Продаж 35.57
-
EUR
Купівля 35.3Продаж 37.58
- Актуальне
- Важливе
2022, понедiлок
23 травня
19:22
З полону окупантів звільнили захисника острова Зміїний, справжнього автора фрази про російський корабель
18:26
Ексклюзив
Сьогоднішній Давос показує, що глобалізація у класичному сенсі добігає кінця, - дипломат Клімкін
17:40
ПриватБанк попередив про нову шахрайську схему: крадуть фінансові дані під прикриттям держдопомоги
17:31
Ексклюзив
Ринку пального України потрібні прямі довгострокові угоди з європейськими виробниками нафтопродуктів, - експерт з енергетичних питань Рябцев
17:03
Литва пропонує провести військово-морську операцію для експорту зерна з заблокованих Росією портів України
16:52
Криворізька міськрада завищила в тендері вартість медичного обладнання на майже 1,4 млн грн, – БЕБ
16:50
Воєнний злочин віднині – друге ім'я Росії": Єрмак на Давоському форумі розповів історії дітей-жертв агресії РФ
16:48
Віцеканцлер Німеччини заявив про готовність підтримати рішення ЄС і запровадити нафтове ембарго проти РФ із поступками Угорщині
16:37
Ексклюзив
В Рамштайні розглянуть можливість залучити флоти НАТО для захисту кораблів у Чорному морі, - військовий експерт Згурець
16:05
Ексклюзив
Ймовірність нападу з Білорусі на Україну зростає: Путін шукає альтернативу загостренню в Придністров'ї, – військові експерти
15:46
Марку "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!" випустили у продаж: на головпоштамті Києва вишикувалася довжелезна черга
15:39
Слідом за Шредером Роснєфть залишила ексочільниця МЗС Австрії, яка запам'яталася весільним танцем з Путіним
15:05
"Політично закопати Зеленського здатне хіба його власне оточення": журналіст Будерацький про заяви Медведчука щодо Порошенка
14:59
Активи РФ слід знайти і конфіскувати у фонд компенсацій постраждалим від війни, - Зеленський на Давоському форумі
14:14
"В людства має бути страховка від голоду": Зеленський запропонував створити організацію демократичних експортерів продовольства