СБУ повідомила про підозру 4 окупантам, які брали участь у захопленні Запорізької АЕС
СБУ оголосила про підозру окупантам, які брали участь у силовому захопленні Запорізької АЕС, унаслідок чого загинули люди та було пошкоджено споруди електростанції
Про це інформує Запорізька ОВА.
Повідомляється, що Служба безпеки України повідомила про підозру чотирьом російським окупантам, що брали участь у захопленні Запорізької АЕС.
Підозрювані віддали команду обстріляти із танків та бронетранспортерів споруди і об’єкти ВП "Запорізька АЕС" та міста Енергодар. Як відомо, внаслідок злочинних дій окупантів загинули люди та було зруйновано корпуси навчально-тренувального центру, а також перехідні естакади до реакторних відділень енергоблоків та інші технологічно важливі мережі та комунікації.
За даними слідства, обстріли могли також призвести до техногенної катастрофи.
СБУ оголосила військовим РФ про підозру у порушенні законів та звичаїв війни під час захоплення електростанції. Як встановило слідство, злочинні дії відбувалися під керівництвом заступника начальника головного управління нацгвардії РФ Краснодарського краю генерала Домбровського. Останньому заочно оголошено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України.
Слідство триває.
- Нагадаємо, 18 травня ОГПУ заочно оголосив підозру російському командиру, який наказав зі зброєю захопити ЗАЕС
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