Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов у телеграмі.

"Інтернет-ресурсами шириться інформація про вибух, який зранку 22 травня стався в Енергодарі на в. Курчатова. Всі обставини події з'ясовуються, але маємо точне підтвердження що під час вибуху отримали поранення самопроголошений голова "народної адміністрації" Шевчик і його охоронці. Вони госпіталізовані до лікарні з травмами різної ступені важкості", - зазначив він.

Вибуховою хвилею з під'їзда винесло вхідін двері

Під час вибуху мешканці під'їзду не постраждали. За словами Дмитра Орлова, це свідчить про те, що чекали саме на Андрія Шевчика та хотіли підірвати його.

Андрій Шевчик

Як повідомляє Енергодарська міськрада, окупаційний "мер" є членом ОПЗЖ.

В окупованому Енергодарі Запорізької області місцевих підприємців змушують сплачувати "податки" росіянам і домовлятися із самопроголошеним головою адміністрації Андрієм Шевчиком.

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