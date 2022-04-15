В Енергодарі підприємців змушують сплачувати податки окупантам, – Денісова

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.



Окупанти змушують енергодарських бізнесменів проходити нову реєстрацію. Зокрема, 15 квітня підприємців "запросили" в міську раду для обговорення нових правил реєстрації бізнесу за окупаційними правилами та "оподаткування". Людям на блокпостах також роздають листівки, у яких оголошують про створення "органу місцевого самоврядування".



"На блокпостах, що на виїзді з Енергодара, окупанти роздають листівки із закликом коритися рашистам: "Возврата к прежнему неонацистскому режиму не будет. Россия пришла в ваш регион навсегда и никуда не уйдет". У листівці пишуть, що в Енергодарі "сформовано орган місцевого самоврядування" і тепер, щоб займатися торгівлею, потрібно сплачувати податки окупантам та домовлятися із самопроголошеним главою адміністрації міста Шевчиком", – розповідає Денісова.



Вона наголошує, що такими діями окупанти порушують право власності, гарантоване статтею 33 Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни. Відтак уповноважена Верховної Ради України з прав людини звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення в Україну із закликом врахувати ці факти.

7 квітня стало відомо, що у тимчасово захопленому окупантами Енергодарі Запорізької області російські військові почали затверджувати нову фейкову "владу" колаборантів.

Також там окупанти створили радіостанцію "Радіо Росії" та поширюють пропаганду.