В Енергодарі окупанти створили радіостанцію "Радіо Росії" та поширюють пропаганду, а в Мелітополі крадуть сільгосптехніку й везуть у бік Криму
В Енергодарі росіяни створили пропагандистську радіостанцію "Радіо Росії", викрадають людей, а в Мелітополі викрадають сільпгосптехніку й вивозять у бік тимчасово окупованого Криму
Про це повідомили в Запорізькій ОВА.
Станом на ранок 10 квітня на Запоріжжі ЗСУ ліквідували 17 окупантів, танк, бойову броньовану машину, 5 автомобілів та три 122-мм гаубиці Д-30, станцію радіоелектронної боротьби. Біля Малинівки тероборона спільно з військовими знищили танк Т-72, автомобіль ремонту бронетехніки МТО-80 окупантів.
"В Енергодарі ворогу вдалося створити радіостанцію "Радіо росії", на хвилях якої розповсюджують неправдиву і спотворену інформацію, ворожу пропаганду та крутять пісні, що оспівують путіна і велич рф. Крім того, окупанти із пропагандиською метою поширюють фото, як вони роздають нібито гуманітарну допомогу від росії пенсіонерам міста. Судячи з фото, продукти доставили лише чотирьом людям. У той самий час вороги розшукують і викрадають чоловіків Василівського району, закидаючи їм надумані звинувачення у вбивствах та тероризмі", - наголосили в ОВА.
Крім того, росіяни продовжують займатися мародерством по всій захопленій частині Запорізької області. У Мелітополі окупанти вивозять усю робочу сільгосптехніку в бік тимчасово окупованого Криму. Також вони вкрали в селян 4 фури селітри.
"Однак українські захисники та захисниці тримають оборону і поступово витісняють ворожі війська на окремих напрямках у Запорізькій області. Тож зберігаимо спокіи! Підтримуємо наших захисників", - зауважили в Запорізькій ОВА.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.85
-
EUR
Купівля 31.79Продаж 32.6
- Актуальне
- Важливе