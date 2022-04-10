В Енергодарі окупанти створили радіостанцію "Радіо Росії" та поширюють пропаганду, а в Мелітополі крадуть сільгосптехніку й везуть у бік Криму

Про це повідомили в Запорізькій ОВА.



Станом на ранок 10 квітня на Запоріжжі ЗСУ ліквідували 17 окупантів, танк, бойову броньовану машину, 5 автомобілів та три 122-мм гаубиці Д-30, станцію радіоелектронної боротьби. Біля Малинівки тероборона спільно з військовими знищили танк Т-72, автомобіль ремонту бронетехніки МТО-80 окупантів.



"В Енергодарі ворогу вдалося створити радіостанцію "Радіо росії", на хвилях якої розповсюджують неправдиву і спотворену інформацію, ворожу пропаганду та крутять пісні, що оспівують путіна і велич рф. Крім того, окупанти із пропагандиською метою поширюють фото, як вони роздають нібито гуманітарну допомогу від росії пенсіонерам міста. Судячи з фото, продукти доставили лише чотирьом людям. У той самий час вороги розшукують і викрадають чоловіків Василівського району, закидаючи їм надумані звинувачення у вбивствах та тероризмі", - наголосили в ОВА.



Крім того, росіяни продовжують займатися мародерством по всій захопленій частині Запорізької області. У Мелітополі окупанти вивозять усю робочу сільгосптехніку в бік тимчасово окупованого Криму. Також вони вкрали в селян 4 фури селітри.



"Однак українські захисники та захисниці тримають оборону і поступово витісняють ворожі війська на окремих напрямках у Запорізькій області. Тож зберігаи‌мо спокіи‌! Підтримуємо наших захисників", - зауважили в Запорізькій ОВА.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb