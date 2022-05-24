Розстріл співробітника АЕС у Енергодарі відбувся як помста за замах на місцевого колаборанта Шевчика, - Запорізька ОВА
Сергія Швеця російські ставленики вважають винним у замаху на самозваного "мера" Енергодара
Про це повідомив речник Запорізької ОВА Іван Арєф'єв.
"Окупанти на своїх ТГ-каналах відзвітували, що такими діями ліквідували "терориста", винного у замаху на вбивство колаборанта та самозваного "мера" Андрія Шевчика", - йдеться у повідомленні.
В Запорізькій ОВА також коротко описали перебіг подій, пов'язаний з розстрілом чоловіка:
"В Енергодарі загарбники увірвались до помешкання співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця та розстріляли його з автоматичної зброї".
Також вони додали, що чоловіка шпиталізували до міської лікарні з численними кульовими пораненнями – лікарі борються за його життя.
- Нагадаємо, розстріл працівника АЕС Сергія Швеця відбувся вчора, 23 травня.
- Замах на російського ставленика, т. зв "мера" Енкргодара Андрія Шевчика відбувся днем раніше – 22 травня.
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