Про це повідомив речник Запорізької ОВА Іван Арєф'єв.

"Окупанти на своїх ТГ-каналах відзвітували, що такими діями ліквідували "терориста", винного у замаху на вбивство колаборанта та самозваного "мера" Андрія Шевчика", - йдеться у повідомленні.

В Запорізькій ОВА також коротко описали перебіг подій, пов'язаний з розстрілом чоловіка:

"В Енергодарі загарбники увірвались до помешкання співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця та розстріляли його з автоматичної зброї".

Також вони додали, що чоловіка шпиталізували до міської лікарні з численними кульовими пораненнями – лікарі борються за його життя.

Нагадаємо, розстріл працівника АЕС Сергія Швеця відбувся вчора, 23 травня.

Замах на російського ставленика, т. зв "мера" Енкргодара Андрія Шевчика відбувся днем раніше – 22 травня.

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