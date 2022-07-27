Українських біженців застерігають від хакерів, які маскуються під банки

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

"Відбувається розповсюдження в популярних месенджерах шахрайських публікацій із пропозиціями отримати соціальні виплати для українських біженців. Зокрема – нібито від Червоного Хреста України. Для отримання допомоги шахраї пропонують перейти за посиланням та ввести дані для входу в онлайн-банкінг, які зрештою потраплять до злодіїв", - йдеться у повідомленні.

Зловмисники використовують фішингові сайти, які імітують сторінки популярних українських банків.

Фахівці рекомендують довіряти тільки офіційним ресурсам, не вводити реквізитів платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах. У разі помилкового введення даних на шахрайському вебсайті – негайно заблокувати платіжну картку,

Рекомендації допоможуть біженцям не потрапити на обман хакерів.

27 липня у Держспецзв'язку пояснили, як військовослужбовцям безпечно користуватись мобільним телефоном та інтернетом, зокрема і в зоні активних бойових дій.

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