Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Полоненими в Росії займається військова розвідка і ФСБ. Тому, що ФСБ мають ізолятори. Вони частину наших бійців та командирів тримають в ізоляторах у Москві. ФСБ здійснює фільтрацію, намагається вербувати людей та отримати оперативну інформацію, яка може бути їм цікава", - пояснив Ягун.

Також генерал-майор СБУ додав, що звільнення "Азовців" породило непорозуміння в Росії.

"Було звернення дружин і матерів Ради "Жінки зі сталі" і вони просили тему звільнення "Азовців" в пресі та коментарях не підіймати тому, що важко та складно йде розмова про обмін полоненими", - зауважив Ягун.

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