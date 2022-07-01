Українських захисників тримають в ізоляторах Москви, - генерал-майор СБУ Ягун
Генерал-майор СБУ, заступник голови СБУ (2014-2015 рр.) Віктор Ягун розповів, що ФСБ Росії здійснює фільтрацію та намагається вербувати полонених
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Полоненими в Росії займається військова розвідка і ФСБ. Тому, що ФСБ мають ізолятори. Вони частину наших бійців та командирів тримають в ізоляторах у Москві. ФСБ здійснює фільтрацію, намагається вербувати людей та отримати оперативну інформацію, яка може бути їм цікава", - пояснив Ягун.
Також генерал-майор СБУ додав, що звільнення "Азовців" породило непорозуміння в Росії.
"Було звернення дружин і матерів Ради "Жінки зі сталі" і вони просили тему звільнення "Азовців" в пресі та коментарях не підіймати тому, що важко та складно йде розмова про обмін полоненими", - зауважив Ягун.
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