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Українським чиновникам можуть заборонити виїзд з країни на період воєнного стану
Верховна Рада України зареєструвала законопроєкт, що передбачає заборону виїзду з країни чиновникам на період воєнного стану
Про це повідомляє представниця Верховної ради в Конституційному суді Ольга Совгиря у Telegram.
Законопроектом пропонується у період воєнного стану обмежити виїзд з України:
- народним депутат;
- членам КМУ, урядовцям;
- головам ОДА, РДА;
- державним службовцям категорії "А";
- керівникам ЦОВВ в т.ч. із спеціальним статусом;
- керівників підприємств, установ та організацій, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;
- керівникам підприємств, установ та організацій, які провадять діяльність, пов’язану із забезпеченням безпеки та стійкості критичної інфраструктури та ін.
"Переконана, що у вирішальні для держави часи судді Конституційного суду повинні забезпечити можливість ухвалення рішень невідкладно", - написала вона.
- Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що згідно даних 14 лютого з України виїхали 23 народних депутати.
- Народні депутати з фракції "Слуга Народу", які перебувають за кордоном, повинні терміново повернутися для участі в пленарному тижні. Таке розпорядження вони отримали від свого керівництва сьогодні, 13 лютого 2022 року.
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