Українським чиновникам можуть заборонити виїзд з країни на період воєнного стану

Про це повідомляє представниця Верховної ради в Конституційному суді Ольга Совгиря у Telegram.



Законопроектом пропонується у період воєнного стану обмежити виїзд з України:

народним депутат;

членам КМУ, урядовцям;

головам ОДА, РДА;

державним службовцям категорії "А";

керівникам ЦОВВ в т.ч. із спеціальним статусом;

керівників підприємств, установ та організацій, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;

керівникам підприємств, установ та організацій, які провадять діяльність, пов’язану із забезпеченням безпеки та стійкості критичної інфраструктури та ін.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що згідно даних 14 лютого з України виїхали 23 народних депутати.

Народні депутати з фракції "Слуга Народу", які перебувають за кордоном, повинні терміново повернутися для участі в пленарному тижні. Таке розпорядження вони отримали від свого керівництва сьогодні, 13 лютого 2022 року.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Совгиря повідомила, що приєднується до цієї ініціативи і на засіданні профільного комітету буде пропонувати доповнити зазначений перелік посадових осіб суддями Конституційного суду Украіни."Переконана, що у вирішальні для держави часи судді Конституційного суду повинні забезпечити можливість ухвалення рішень невідкладно", - написала вона.