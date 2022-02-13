Нардепам-"слугам" наказали не залишати Україну. А тим, хто за кордоном, повернутися до понеділка

Про це заявила заступниця голови парламентської фракції "слуг" Євгенія Кравчук, передає Еспресо.TV із посиланням на LB.ua.



"Всі депутати мають бути в Україні на пленарному тижні. Хто за кордоном - повертається терміново", - сказала Кравчук.

На уточнювальне питання, чи пов'язано це нібито з забороною нардепам-"слугам" на виїзд з країни, Кравчук сказала, що йдеться про забезпечення максимальної явки.

Водночас нардеп "СН" Олександр Качура додав: "Так, нас попросили в чатах та рекомендували не залишати країну. Бо насправді поїхати з країни зараз - це аморально".