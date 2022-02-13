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Нардепам-"слугам" наказали не залишати Україну. А тим, хто за кордоном, повернутися до понеділка

13 лютого, 2022 неділя
15:47
Новини

Народні депутати з фракції "Слуга Народу", які перебувають за кордоном, повинні терміново повернутися для участі в пленарному тижні. Таке розпорядження вони отримали від свого керівництва сьогодні, 13 лютого 2022 року

Про це заявила заступниця голови парламентської фракції "слуг" Євгенія Кравчук, передає Еспресо.TV із посиланням на LB.ua.

"Всі депутати мають бути в Україні на пленарному тижні. Хто за кордоном - повертається терміново", - сказала Кравчук.

На уточнювальне питання, чи пов'язано це нібито з забороною нардепам-"слугам" на виїзд з країни, Кравчук сказала, що йдеться про забезпечення максимальної явки. 

Водночас нардеп "СН" Олександр Качура додав: "Так, нас попросили в чатах та рекомендували не залишати країну. Бо насправді поїхати з країни зараз - це аморально".

  • Нагадаємо, що в умовах загрози розширення російської агресії Верховна Рада переходить у безперервний режим роботи. Першими з такою пропозицією виступили опозиційні фракції "Європейська солідарність" та "Голос".
  • Також на їхню вимогу у понеділок, 14 лютого 2022 року, відбудеться надзвичайне засідання безпекового та фінансового блоків уряду. Головуватиме секретар РНБО Олексій Данілов. Спершу був намір провести таке засідання вже сьогодні, 13-го, але потім перенесли на 14-те.

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