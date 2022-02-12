Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією Стефанчук погодився перевести Раду в безперервний режим

Стефанчук погодився перевести Раду в безперервний режим

12 лютого, 2022 субота
19:49
війна з Росією Руслан Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в суботу, 12 лютого 2022 року, висловився за безперервний режим роботи народних депутатів

Про це спікер парламенту заявив через соцмережі, передає Еспресо.TV.

"Сьогодні - напружений переговорний день. Представники нашої держави та наші партнери на різних рівнях значно збільшили дипломатичні зусилля, щоб забезпечити деескалацію. Такий самий напружений переговорний день буде і завтра. Концентрація дипломатії в інтересах України зараз найбільша не тільки за весь час війни, а й за всі перші 30 років нашої незалежності. Що може додати до цього Верховна Рада? Тільки роботу в безперервному штатному режимі", - зазначив Стефанчук.

Голова Верховної Ради висловив упевненість, що народні депутати всіх фракцій і груп усвідомлюють необхідність "зробити результативним пленарний тиждень, який ми готуємося розпочати".

Читайте такожКолишній посол Гербст: "Не питайте, що Путін може нам зробити, запитайте, що ми можемо зробити Путіну". Ексклюзив "Еспресо"

"Результативним не з точки зору того, як хтось буде звучати або виглядати, а з точки зору того, які рішення ми ухвалимо. За будь-якої ситуації в нас є потенціал для всіх необхідних рішень", - наголосив спікер.

  • Нагадаємо, перевести роботу українського парламенту в безперервний режим у зв'язку, як стверджують західні уряди та розвідки, надзвичайно високою загрозою нового російського збройного вторгнення вимагали опозиційні фракції "Європейська солідарність" та "Голос".
  • За їхньою ініціативою завтра, 13 лютого 2022 року, у Верховній Раді відбудеться закрите засідання силового та фінансово блоків Кабінету Міністрів за участю прем'єра Дениса Шмигаля та голів парламентських фракцій. Орієнтовий час початку зустрічі - 16:00. 
  • Своєю чергою лідер "Євросолідарності", п'ятий президент України Петро Порошенко пропонує парламенту відновити діяльність "антикризового штабу для ухвалення оперативних рішень", як це було під час активних бойових дій з РФ у 2014-2015 роках.


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

загроза війни
Руслан Стефанчук
Верховна Рада України
Читайте також:
11 лютого, 2022 п'ятниця
Ірина Геращенко: Cиловики біля Апеляційного суду блокують площу і перешкоджають народним депутатам
11 лютого, 2022 п'ятниця
Для виправдання агресії проти України РФ планує підірвати Керченський міст, - InformNapalm
11 лютого, 2022 п'ятниця
Ми готові битися, але потрібно, щоб НАТО закрило небо і чергувало в морі, - нардеп Костенко
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.9
    Купівля 27.9
    Продаж 28.22
  • EUR
    Купівля 31.73
    Продаж 32.24
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
12 лютого
20:35
Олександр Марцинюк (Почаїв)
Скандальний священик з Почаєва везтиме людей автобусами до Києва, - ЗМІ
20:15
"Чітко", "рішуче", "серйозно". Про що Байден сьогодні попередив Путіна
20:02
Юлія Джима
Олімпіада-2022: Розклад дев'ятого дня зимових Ігор у Пекіні
19:34
Байден годину спілкувався з Путіним щодо України
19:16
Денис Шмигаль
"Причин для дестабілізації гривні не існує. Давайте не створювати їх самі, підігруючи ворогу", - Шмигаль
18:59
Ексклюзив
Аркадій Бабченко
"Слід готуватись до майбутньої війни", – Аркадій Бабченко
18:56
Ірина Венедіктова
Венедіктова просить Ярославського повернутися з Лондону: "Я вам обіцяю, що все буде за законом"
18:42
KLM скасовує рейси до України
18:30
Олімпійська чемпіонка зі скелетону Ханна Нойзе
Олімпіада-2022: Який вигляд має медальний залік після 8-го дня Ігор у Пекіні
18:21
Слідчі поспішили з підозрою водієві Ярославського, - Венедіктова
18:09
Оновлено
Лижні гонки, естафета
Олімпіада-2022: Усі результати українців у восьмий день Ігор у Пекіні
18:01
Оновлено
Нік Баумгартнер та Ліндсі Джейкобелліс
Олімпіада-2022: Усі медалісти восьмого дня Ігор у Пекіні. ФОТО
17:34
Адмінбудівлі, Кримський канал, заворушення. На Херсонщині пройшли навчання з нейтралізації провокацій Росії
17:33
Ексклюзив
Павло Клімкін
"Значна частина Європи готова говорити з Путіним мовою 1938 року", – Павло Клімкін
17:13
Макрон - Путіну: "Я прошу вас зупинитися"
16:50
З понеділка старшокласники Вінниці виходять із карантину
16:25
Президент спілки "Офіцери групи "Альфа" (Росія) Олексій Філатов
"Це розірве Росію зсередини". Проти нових ударів по Україні виступив голова ветеранів спецназу КДБ-ФСБ
16:10
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
"На повномасштабне вторгнення в Україну й приведення маріонеткового уряду Москва вже не наважиться", – Андрій Піонтковський
15:54
Оновлено
Силовий та фінансовий блоки уряду зберуться на закрите засідання
15:19
В Одесі розігнали проросійську акцію під червоними прапорами
15:01
Ексклюзив
Павло Клімкін
РФ не готова до війни проти України, але сценарій провокацій на окремих напрямках цілком реальний, - Клімкін
15:00
Наталія Піпа
"Ми всі зараз панікуємо, а найкраща поведінка – це готуватися до наступу", − нардепка Наталія Піпа
14:55
Марш єдності
У Києві відбувається "Марш єдності за Україну"
14:39
Зеленський
Розуміємо, що ризики є: Зеленський прокоментував інформацію про вторгнення РФ найближчими днями
14:12
Німеччина аеропорт
Німеччина також закликала своїх громадян залишити Україну
13:36
Михайло Цимбалюк
"Путін хоче підвищити градус, щоб українці сказали: "Підпишіть що-небудь, тільки б у нас війни не було", − генерал-лейтенант МВС 
13:27
Гурбангули Бердимухамедов
Президент Туркменістану Бердимухамедов оголосив, що йде у відставку
13:07
Надзвичайний та Повноважний Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс
Посол Великої Британії Сіммонс заявила, що залишається в Україні
12:31
посольство США
Держдеп США наказав виїхати з України дипломатам, які не займають критично важливі посади
12:15
Дмитро Підручний
Олімпіада-2022: Брати Бьо разом опинилися на п'єдесталі у спринті, українці фінішували у топ-15
11:49
У Києві внаслідок вибуху в будинку в приватному секторі загинув чоловік
11:42
Ігор Романенко
"Провокації наступу на Україну підготовлено як з Півдня, так і з Півночі та Сходу", − генерал-лейтенант ЗСУ
11:26
МЗС
Наша держава має сильну дипломатичну позицію, а ЗСУ готові давати відсіч агресору, - МЗС України
10:47
Олександр Лукашенко
У США попередили Лукашенка про відповідальність за допомогу РФ в агресії проти України
10:22
Джордж Камбосос
Абсолютний чемпіон світу відкинув пропозицію про бій від конкурента Ломаченка
10:01
Джейк Салліван
Китай не зможе компенсувати Росії втрати від санкцій, - Салліван
09:39
Посольство Росії у Києві
Російські дипломати почали залишати Україну, - росЗМІ
09:38
Петро Порошенко
Порошенко вимагає від Зеленського негайно скликати РНБО і готовий надати план дій із захисту країни
09:25
Джон Гербст
Колишній посол Гербст: “Не питайте, що Путін може нам зробити, запитайте, що ми можемо зробити Путіну”
09:18
фондова біржа
Котирування акцій на Волл-стріт різко впали через загрозу російського вторгнення до України
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV