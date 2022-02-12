Стефанчук погодився перевести Раду в безперервний режим
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в суботу, 12 лютого 2022 року, висловився за безперервний режим роботи народних депутатів
Про це спікер парламенту заявив через соцмережі, передає Еспресо.TV.
"Сьогодні - напружений переговорний день. Представники нашої держави та наші партнери на різних рівнях значно збільшили дипломатичні зусилля, щоб забезпечити деескалацію. Такий самий напружений переговорний день буде і завтра. Концентрація дипломатії в інтересах України зараз найбільша не тільки за весь час війни, а й за всі перші 30 років нашої незалежності. Що може додати до цього Верховна Рада? Тільки роботу в безперервному штатному режимі", - зазначив Стефанчук.
Голова Верховної Ради висловив упевненість, що народні депутати всіх фракцій і груп усвідомлюють необхідність "зробити результативним пленарний тиждень, який ми готуємося розпочати".
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"Результативним не з точки зору того, як хтось буде звучати або виглядати, а з точки зору того, які рішення ми ухвалимо. За будь-якої ситуації в нас є потенціал для всіх необхідних рішень", - наголосив спікер.
- Нагадаємо, перевести роботу українського парламенту в безперервний режим у зв'язку, як стверджують західні уряди та розвідки, надзвичайно високою загрозою нового російського збройного вторгнення вимагали опозиційні фракції "Європейська солідарність" та "Голос".
- За їхньою ініціативою завтра, 13 лютого 2022 року, у Верховній Раді відбудеться закрите засідання силового та фінансово блоків Кабінету Міністрів за участю прем'єра Дениса Шмигаля та голів парламентських фракцій. Орієнтовий час початку зустрічі - 16:00.
- Своєю чергою лідер "Євросолідарності", п'ятий президент України Петро Порошенко пропонує парламенту відновити діяльність "антикризового штабу для ухвалення оперативних рішень", як це було під час активних бойових дій з РФ у 2014-2015 роках.
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