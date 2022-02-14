На сьогодні 23 народних депутати перебувають за межами України, - РНБО
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що згідно даних 14 лютого з України виїхали 23 народних депутати
Про це він сказав під час брифінгу РНБО, передає Еспресо.Tv.
"На цю годину 23 депутати знаходиться за межами України. Але будемо вважати що вони завтра встигнуть на засідання, яке буде о десятій годині у Верховній Раді і будуть виконувати своїй обов`язки як народних депутатів. Зараз їх 23", - уточнив секретар РНБО.
Крім того, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук впевнений, що всі ті хто хоче боронити Україну завтра будуть в залі.
"У мене навіть виникла така ідея, ми з депутатами посміялись, що було б дуже добре подивитися скільки завтра народних депутатів буде і до такої кількості скоротити парламент України", - зазначив Стефанчук.
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