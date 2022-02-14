На сьогодні 23 народних депутати перебувають за межами України, - РНБО

Про це він сказав під час брифінгу РНБО, передає Еспресо.Tv.



"На цю годину 23 депутати знаходиться за межами України. Але будемо вважати що вони завтра встигнуть на засідання, яке буде о десятій годині у Верховній Раді і будуть виконувати своїй обов`язки як народних депутатів. Зараз їх 23", - уточнив секретар РНБО.



Крім того, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук впевнений, що всі ті хто хоче боронити Україну завтра будуть в залі.



"У мене навіть виникла така ідея, ми з депутатами посміялись, що було б дуже добре подивитися скільки завтра народних депутатів буде і до такої кількості скоротити парламент України", - зазначив Стефанчук.

Нагадаємо, що секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував можливе визнання РФ терористичних організацій "Л/ДНР" окремими державами.

Народні депутати з фракції "Слуга Народу", які перебувають за кордоном, повинні терміново повернутися для участі в пленарному тижні. Таке розпорядження вони отримали від свого керівництва сьогодні, 13 лютого 2022 року.

В умовах загрози розширення російської агресії Верховна Рада переходить у безперервний режим роботи. Першими з такою пропозицією виступили опозиційні фракції "Європейська солідарність" та "Голос".