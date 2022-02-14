"Ми можемо змінити думку Москви?": Данілов заявив, що Україна буде реагувати на дії Кремля щодо можливого визнання "Л/ДНР"

Про він заявив на брифінгу, передає Еспресо.TV.



"Ми не розуміємо, як в ХХІ столітті, 22 рік інша країна каже, що "ми вас будемо вбивати". Скажіть, будь ласка, що це таке, як це назвиається? Геноцид, тероризм, як це назвати? Зараз коли весь цивілізований світ об'єднався, дає нам допомогу", - сказав Данілов.



Він прокоментував можливе визнання Росією "Л/ДНР" окремими державами.



"А те, що вони збираються визнавати, така країна. Ми можемо зараз з Вами в Москві змінити думку

цих людей? Вони загарбали Крим, розгорнули війну на території Донецької і Луганської областей, ви пам'ятаєте, як вони голосували за (визнання, - ред.) частини територій Грузії, за те, що відбувається в Придністров'ї. Це їх завдання. Коли відбуваються ті чи інші події, ми маємо на них реагувати. Коли будуть дії, тоді буде реакція", - підсумував секретар РНБО.

Нагадаємо, 19 січня Комуністична партія внесла до російської Держдуми проєкт звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки". Російські ЗМІ повідомляють, що його можуть розглянути 15 лютого.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що в парламенті готують постанову про територіальну цілісність України у відповідь на можливе визнання РФ терористичних організацій "Л/ДНР" окремими державами.