У відповідь на кроки Держдуми РФ щодо визнання "Л/ДНР": Рада почала готувати постанову про територіальну цілісність України

Про це він заявив на брифінгу у парламенті, передає Цензор.НЕТ.

Я я знаю що готується відповідна постанова у парламенті України, яка ще раз підкреслить належність територій так званих ЛНР і ДНР до територіальної цілісності України. Ця постанова готується і я думаю, що до кінця дня вона буде зареєстрована. Мою особисту позицію ви знаєте – все, що визнано ООН, - це є територія України", - зазначив він.

Стефанчук зазначив, що на Погоджувальній Раді обговорювали питання, що всі гілки влади будуть напрацьовувати власну державницьку позицію щодо Мінських угод.



"Можливе голосування про визнання "Л/ДНР" - це не перше і не останнє рішення Росії, яке викличе нерозуміння в усього світу", - додав очільник Ради.



Нагадаємо, 19 січня Комуністична партія внесла до російської Держдуми проєкт звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки". Російські ЗМІ повідомляють, що його можуть розглянути 15 лютого.