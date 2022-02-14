У відповідь на кроки Держдуми РФ щодо визнання "Л/ДНР": Рада почала готувати постанову про територіальну цілісність України
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що в парламенті готують постанову про територіальну цілісність України у відповідь на можливе визнання РФ терористичних організацій "Л/ДНР" окремими державами
Про це він заявив на брифінгу у парламенті, передає Цензор.НЕТ.
Я я знаю що готується відповідна постанова у парламенті України, яка ще раз підкреслить належність територій так званих ЛНР і ДНР до територіальної цілісності України. Ця постанова готується і я думаю, що до кінця дня вона буде зареєстрована. Мою особисту позицію ви знаєте – все, що визнано ООН, - це є територія України", - зазначив він.
Стефанчук зазначив, що на Погоджувальній Раді обговорювали питання, що всі гілки влади будуть напрацьовувати власну державницьку позицію щодо Мінських угод.
"Можливе голосування про визнання "Л/ДНР" - це не перше і не останнє рішення Росії, яке викличе нерозуміння в усього світу", - додав очільник Ради.
Нагадаємо, 19 січня Комуністична партія внесла до російської Держдуми проєкт звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки". Російські ЗМІ повідомляють, що його можуть розглянути 15 лютого.
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