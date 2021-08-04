Український арбітр заявив, що "Шахтар" мав догравати матч з "Генком" у меншості

Про це повідомляє UA-Футбол.

За словами Сергія Шебека, грецький арбітр Анастасіас Сідіропулос мав вилучати оборонця "Шахтаря" Марлона за удар граця "Гента" Іто Дзюня в обличчя на 66-й хвилині матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, в якому український клуб переміг у гостях з рахунком 2:1.

"На 66-й хвилині рефері ухвалив незрозуміле рішення. Марлон зіграв проти Іто відверто грубо та невиправдано. Це була не випадкова відмашка, а цілеспрямований удар ліктем в обличчя. Дивно, що суддя проявив лібералізм стосовно гравця "Шахтаря" і показав йому жовту карточку замість справедливої прямої червоної. З 66-ї хвилини "гірники" повинні були грати у меншості", - сказав Шебек.

Нагадаємо, 3 серпня у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" переміг бельгійський "Генк".

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі заявив, що капітан команди Тарас Степаненко залишився у запасі на матч проти "Генка" з тактичних міркувань.

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