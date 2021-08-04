Український арбітр заявив, що "Шахтар" мав догравати матч з "Генком" у меншості
Рефері Сергій Шебек заявив, що бразильський захисник "Шахтаря" Марлон у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти бельгійського "Гента" заслуговував на вилучення
Про це повідомляє UA-Футбол.
За словами Сергія Шебека, грецький арбітр Анастасіас Сідіропулос мав вилучати оборонця "Шахтаря" Марлона за удар граця "Гента" Іто Дзюня в обличчя на 66-й хвилині матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, в якому український клуб переміг у гостях з рахунком 2:1.
"На 66-й хвилині рефері ухвалив незрозуміле рішення. Марлон зіграв проти Іто відверто грубо та невиправдано. Це була не випадкова відмашка, а цілеспрямований удар ліктем в обличчя. Дивно, що суддя проявив лібералізм стосовно гравця "Шахтаря" і показав йому жовту карточку замість справедливої прямої червоної. З 66-ї хвилини "гірники" повинні були грати у меншості", - сказав Шебек.
- Нагадаємо, 3 серпня у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" переміг бельгійський "Генк".
- Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі заявив, що капітан команди Тарас Степаненко залишився у запасі на матч проти "Генка" з тактичних міркувань.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.8
Купівля 26.8Продаж 27.04
-
EUR
Купівля 31.7Продаж 32.07
- Актуальне
- Важливе